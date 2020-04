L'ex portiere della Juve, Marco Storari, è stato protagonista oggi insieme a Mirko Vucinic e Simone Pepe dell’appuntamento con A Casa Con La Juve. Tra i vari temi raccontati dai tre ex bianconeri, Storari ha ricordato una doppia parata in occasione di un derby d’Italia.



PARATA - "La doppia parata contro l'Inter in campionato nel 2015, contro Pandev e poi Icardi. Lì ci ho creduto, sono stato fortunato perché Icardi non l'ha presa bene, mi sono rialzato subito perché ho visto che la palla era rimasta in gioco. Mirko? Se ci fosse stato lui la spediva in tribuna".