Matteo Stoppa ​è un giocatore della Juventus, in arrivo dal Novara. Così, due giorni dopo l'ufficialità, il giovane attaccante approdato per la rosa dell'U23, ha voluto ringraziare la sua ex squadra per gli anni trascorsi insieme. "Qua sono cresciuto come calciatore e come uomo; auguro a questa società di tornare ai livelli che le competono e porterò sempre nel mio cuore questo colori" sono state le parole, tramite Instagram, di Stoppa.