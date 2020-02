Brutte notizie in casa Juventus. Oggi la squadra si è allenata alla Continassa davanti ad un gran numero di tifosi per prepararsi in vista della sfida esterna contro la Spal di sabato. Partita che apre un ciclo di sfide importantissime per il destino della stagione dei bianconeri, a cui spera di partecipare anche Higuain. Sì, perché oggi l’attaccante argentino non si è allenato. Così recita il comunicato del club bianconero: “Higuain non ha preso parte all’allenamento a causa di una lieve lombalgia e le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”.