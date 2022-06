Cosa succederà durante il mondiale in Qatar alla Juve? Ci sarà un gruppone che resterà in Italia, formato dai giocatori non convocati: cinquanta giorni di stacco totale, che cambieranno l'attività atletica, la preparazione, il cambio di passo da gennaio in poi. Come racconta Tuttosport, l'idea sarebbe quella di una tournée. Una serie di amichevoli. O magari una trasferta più articolata. JUVE IN GIRO - Per TS, la Juve vorrebbe giocare più match per due motivi: mantenere alta la soglia di attenzione dei calciatori e comunque monetizzare la pausa. La Juve, in Italia, fa registrare sempre il tutto esaurito. E anche all'estero è molto seguita. Servirà però una trasferta articolata che preservi alcuni parametri che Allegri ha sempre ritenuto fondamentali. In teoria la prossima tournèè negli States dal 21 al 30 luglio tra Las Vegas, Dallas e Los Angeles potrebbe rivelarsi un’occasione in cui imbastire anche un bis a stelle e strisce.