Brutte notizie per la Juventus: dalla Francia arriva la notizia di un problema muscolare per. Il centrocampista bianconero ieri non si è allenato in nazionale e come riporta Calciomercato.com nelle prossime ore verranno effettuati degli esami per verificare le sue condizioni e i tempi di recupero. Sicuramente salterà la gara di oggi contro la Finlandia, dopo i test di oggi si capirà se potrà recuperare per la sfida con il Portogallo di Ronaldo o dovrà tornare a Torino per non correre rischi e avere tutto il tempo per curarsi con calma in vista della ripresa del campionato.