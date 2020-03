La situazione è in continua evoluzione. Squadre in campo, anzi no e poi rinvio. Il lunch match tra Parma e Spal previsto per le 12.30 è stato posticipato alle 13.45, in seguito alla richiesta invocata dal ministro dello Sport Spadafora di stoppare la Serie A. Parole che hanno portato a riflessioni tra governo, Lega e Figc e, nel contempo, le squadre negli spogliatoi in attesa di una decisione. Alle 13.15 la scelta di giocare con 75 minuti di ritardo. Sky Sport ha riportato anche la posizione di alcuni tecnici del nostro campionato: “Abbiamo ricevuto messaggi tanti messaggi da allenatori di Serie A, che vogliono dare un messaggio di serenità al Paese, di dare un messaggio e che quindi vogliono giocare”.