L'Uefa sta pensando di mettere un freno al Fair Play Finanziario, almeno per una stagione, come risposta all'emergenza coronavirus. "Non sfuggirà come questa opzione possa tornare utile anche all’Italia - scrive La Gazzetta dello Sport -. La Juve, dopo il recente aumento di capitale, è protagonista di una rincorsa per raggiungere il pareggio di bilancio anche alla luce delle ultime vicende legate alla pandemia. Anche l’Inter solo in questa stagione è uscita dal tunnel di un lungo settlement agreement. Mentre le vicissitudini del Milan sono note, così come anche la Roma è stata a lungo controllata. Quindi anche il calcio italiano vede di buon occhio questa prospettiva. E a Nyon tira aria di comprensione.