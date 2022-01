Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, il presidente del Torino Urbano Cairo nel suo intervento ha evidenziato i dati sulla curva pandemica nel periodo di Natale, con un’evidente impennata nonostante il campionato fosse fermo, sottolineando che il calcio non può essere quindi inserito tra le cause dell’aumento dei contagi. Anche Alberto Zangrillo, presidente del Genoa e primario del San Raffaele di Milano, ha fatto presente come non ci sia dietro a certe pressioni un’evidenza scientifica e in molti hanno parlato di demagogia politica.