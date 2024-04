La stagione di Filipnon è stata delle migliori. Il serbo, che nella passata stagione era risultato decisivo sia per assist che per gol come contro l'Inter nella gara di ritorno della, ha avuto un downgrade notevole. Infatti non ha ancora trovato la via della reta in questa stagione, limitandosi solo a qualche assist e poco più. Tuttavia c'è chi lo difende e lo reputa ancora un ottimo giocatore. Stiamo parlando di Dragan, attuale CT della. In un'intervista alla Gazzetta Dello Sport, l'allenatore ha difeso il serbo. Ecco le dichiarazioni.- "Filip sta giocando più indietro nella Juve. Sono sicuro che all’Europeo sarà prezioso per noi, come sempre"