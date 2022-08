Dragan, CT della Serbia, parla a TuttoSport.- "Sono molto contento per Filip. Qualche mese fa mi aveva detto che aspettava la Juventus e sono felice che abbia esaudito il suo desiderio. Kostic è cresciuto tantissimo negli ultimi 2-3 anni e merita questa chance in un top club. È un ragazzo serio, molto professionale e sempre concentrato. Uno da Juve, un gran lavoratore".- "Come un Frecciarossa! Copre tutta la fascia sinistra, avanti e indietro. Filip abbina una capacità di corsa superiore alla norma a una eccellente precisione nei cross. Quando c’è Kostic in campo, sai che in area i traversoni arrivano. E sono quasi tutti invitanti".- "Non so il numero, ma senz’altro qualsiasi attaccante del mondo, non solo Dusan, vorrebbe avere vicino due assistman come Kostic e Di Maria. Sono convinto che Vlahovic aiuterà Filip a capire in fretta il mondo Juventus. E Kostic ricambierà in campo, con qualche bel cross dei suoi. Dusan, come tutti i bomber, ha bisogno di traversoni in area per esaltarsi. Bello vedere due serbi protagonisti in un grande club come quello bianconero".- "Deciderà Allegri, che considero un bravissimo allenatore. Filip dove lo metti, sta. È un giocatore dal rendimento garantito".- "No, per niente. La cosa più importante è che Dusan abbia superato il problema fisico. Pian piano raggiungerà il top della condizione. I gol li ha sempre realizzati e continuerà a farli. Sono convinto segnerà molto con la Juventus e spero anche in Qatar. Vorremmo diventare la mina vagante del Mondiale".- "Mai dire mai, nel mercato... Dal punto di vista tecnico continuo a pensare che Milinkovic-Savic sarebbe ideale per il centrocampo della Juventus. Però io sono soltanto il ct della Serbia e ho grande rispetto per la Lazio, che è una società importante. Non spetta a me prendere queste decisioni. Una cosa è certa: Milinkovic-Savic è un top e sarebbe un valore aggiunto per qualsiasi squadra".