Hristo Stoichkov, leggenda del calcio bulgaro, ha parlato ai microfoni del Mundo Deportivo, a cui ha concesso un'intervista nella quale ha parlato anche di Cristiano Ronaldo, stella della Juve, a cui ha lanciato una frecciata: "Ho fatto talmente tante interviste che potrei riempire diversi dvd, ma non intervisterò mai Cristiano Ronaldo. Io non cerco titoli facili, voglio parlare di calcio e per questo cerco aneddoti e insegnamenti. E poi parlo solo con i migliori". Il portoghese ha trascorso diversi anni in Spagna, al Real Madrid, vincendo tutto, prima dell'approdo alla Juve.