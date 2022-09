Le parole di Javieral Festival dello Sport di Trento:"Di Maria? Parliamo di un giocatore che ha fatto la differenza ovunque. Mi auguro che questo nervosismo che ha alla Juve non lo porti al Mondiale, ma ci sta quando la squadra è in difficoltà. Sull’Italia fuori dai Mondiali? Mi spiace, mi sento italiano e non vedere la nazionale ai Mondiali mi dà tristezza".