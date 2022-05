Le parole di Klopp al termine della partita Liverpool-Tottenham:



"Non mi piace questo tipo di calcio, ma questa è una mia opinione personale. Penso che siano una grande squadra e dovrebbero essere più propositivi. Contro una squadra come il Liverpool hanno avuto un possesso palla tra il 30% 3 il 36%. Ma è un mio problema, non potrei mai proporre un calcio così, non saprei insegnarlo e non potrei mai giocare in questo modo".