Con il suo Hellas Verona, Ivan Juric ha già affrontato la Juventus e, a quanto pare, si è fatto un'idea abbastanza chiara sulle potenzialità della squadra allenata da Andrea Pirlo. Il tecnico, durante un'intervista concessa a Radio Deejay, è stato interpellato riguardo alle sue favorite per lo Scudetto, questa la sua risposta: "Il Milan è la squadra favorita, hanno alzato il livello rispetto alla scorsa stagione, sono giovani, forti, rischiano, hanno corsa e talento; a me piacciono molto. L'Inter ha la rosa più forte, dà l'impressione di fare bene molte cose ma non trova continuità. Anche la Roma mi sta piacendo per come sta giocando; queste sono le mie favorite".