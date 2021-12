"Una perdita di tempo, perché quando hai un muro davanti puoi chiedere e parlare di quello che vuoi, ma ogni decisione è già stata presa. Penso sia stato un incontro in cui abbiamo provato a parlare, alcuni allenatori hanno provato a parlare, a chiedere. Ma credo che tutto fosse deciso. E credo che ieri ci fosse un muro, anche per questo non voglio entrare nel discorso".Questo l'intervento di Antonio Conte in merito all'emergenza Covid nel calcio inglese.