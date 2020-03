Mario Balotelli lancia il sasso, il Brescia nasconde la mano. L'attaccante nei giorni scorsi ha lasciato una dichiarazione infelice sullo stop alla Serie A: "Aspettavano che la Juve recuperasse per far finire il campionato...". Frase che non è piaciuta a nessuno, tanto meno alla sua società che prenderà provvedimenti e probabilmente arriverà una multa per l'intervista non autorizzata.



RAPPORTI - Anche perché il presidente Cellino insieme al club bianconero sta mettendo in piedi la trattativa che la prossima stagione potrebbe portare Sandro Tonali a Torino. Il centrocampista classe 2000 piace molto alla dirigenza della Juve che lo ritiene già pronto per il grande salto. L'impatto con la Serie A è stato pazzesco: al suo primo anno Tonali ha preso in mano il Brescia diventando leader e punto fermo della squadra. NERVOSISMO - Sul nuovo gioiellino del calcio italiano c'è mezza Europa, ma le stoccate di Balotelli alla Juventus secondo Calciomercato.com possono far innervosire la dirigenza bianconera ma anche Cellino, che vorrebbe vendere il giocatore a peso d'oro: la valutazione del club è di circa 50/60 milioni, che difficilmente aumenteranno se non si dovesse giocare l'Europeo o se Tonali non dovesse essere convocato da Mancini. Ecco perché quindi il presidente del Brescia non vuole incrinare i rapporti con la Juve.