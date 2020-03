Quindi #higuain va della mamma in argentina però già si può chiamare di fuga della quarentena nei giornali? Va bene. Ma essendo #cr7 fuori della quarentena di torino per primo è ovvio che prima o poi tutti gli altri giocatori avrebbero chiesto di partire. — Claudia Garcia (@claubgarcia) March 20, 2020

La nota giornalista portoghese Claudia Garcia analizza il caso Higuain con un post su Twitter e tira in ballo il connazionale Cristiano Ronaldo: "Quindi Higuain va della mamma in argentina però già si può chiamare di fuga della quarentena nei giornali? Va bene. Ma essendo CR7 fuori della quarentena di torino per primo è ovvio che prima o poi tutti gli altri giocatori avrebbero chiesto di partire". E infatti lo hanno fatto, scatenando davvero non poche polemiche.