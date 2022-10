Da Tuttosport, un'analisi sulle recenti scelte di formazione di Massimiliano: "Altra scelta incomprensibile è, al contrario, la decisione di intestardirsi nell’utilizzo (tutto-campo) di Cuadrado . Non serve il patentino di Coverciano per capire che non sia più cosa, per il colombiano. E pure la scelta di schierare nella difesa a tre Bonucci senza due mastini accanto, beh, riporta al tafazismo di cui sopra. Quanto al povero Gatti gettato nella mischia così all’improvviso, beh: non è scontato che si faccia il suo bene. E nemmanco quello di Rugani . L’impressione che la decisione di puntare sull’uno o sull’altro passi dal lancio di una monetina (come scherzosamente detto da Allegri in una conferenza stampa) a volte sopraggiunge".