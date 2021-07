Un messaggio sulla questione fascia da capitano, condito da tanta ironia, per cui Max ha ricevuto una pacca sulla spalla da grandi ex juventini e non solo. "Se vuole la fascia la compra e fa il capitano in piazza. Ma Leo lo sa eh!", dice Allegri. E gli Juve sono d'accordo, tifosi e non solo. In particolare, Tuttosport, ha sentito alcuni di loro, che hanno risposto così: "A Torino sono sempre state le presenze a decidere il capitano, il fatto che a questo riguardo Allegri abbia deciso di contare quelle di Bonucci da dopo il suo ritorno dal Milan ci sta. La sua spiegazione ha una logica e va accettata. Ma non mi soffermerei troppo su questo fatto, credo che Bonucci abbia stima di Allegri e non penso che questo sarà un problema. Ha il physique du role del leader e lo sarà anche senza fascia".