Juventus-Stoccarda, parla Nubel

Il portiere dello Stoccarda Nubel ha parlato ai microfoni di Sky verso la sfida contro la Juventus in programma domani sera alle 21 all'Allianz Stadium di Torino. Le sue parole:DEL PIERO – "l mio idolo da giovane è stato proprio l'ex numero 10 della Juventus Alessandro Del Piero".BUFFON – "Certo, è stato un grandissimo portiere, ma da piccolo avevo idoli anche fuori dalla porta. Ecco, Del Piero è stato uno di quelli per me".