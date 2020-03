Alta tensione. Perché tutto si è fermato, e allora certe cose vanno un attimo riviste. Tipo gli stipendi dei calciatori, non più intoccabili e quindi nuovamente umanizzati. Del resto, c'è una mancanza chiara e netta di liquidità nelle casse delle società. Che non incassano dagli stadi, che non incassano dai diritti tv. Che semplicemente, si sono bloccate sotto il peso della paura per il coronavirus. Tant'è: ora ci si adegua. DAI CALCIATORI - Una soluzione sarebbe far pagare (anche) i calciatori. Gli ingaggi, come racconta il Corriere dello Sport, sono la voce che pesa di più sui bilanci. E la Juve, da De Ligt a Ronaldo, ha in rosa giocatori pagati profumatamente. I club potrebbero valutare il taglio o la riduzione dei pagamenti per il periodo di inattività oppure adottare misure-tampone come le ferie, utili a salvare la stagione e a prolungarla a luglio. Però i tesserati van pagati, a meno che non facciano loro un passo in avanti. In tal senso, Umberto Calcagno, vice presidente dell'Associazione Italiana Calciatori: "Abbiamo bisogno di sostegno da parte del Governo. Il calcio paga 1 miliardo di tasse allo Stato. E' importante che qualcosa, in un momento del genere, venga restituito per aiutare il sistema. Tutta la federazione viaggia compatta su questo fronte". Tardelli, candidato alla presidenza AIC, ha invece commentato: "Non credo sia obbligatorio chiedere ai calciatori di decurtarsi lo stipendio e non è giusto imporlo".