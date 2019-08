A chi si domanda dove vadano a finire i ricavi milionari del mondo del calcio, si può rispondere utilizzando un’inchiesta del Corriere della Sera: nelle tasche dei giocatori. Non tutti i ricavi, per carità, ma una buona, anzi, una sostanziosa parte. In Italia, per ogni 100 euro di guadagno delle società, 67 vengono bonificati ai calciatori. Si tratta del peggior rapporto tra ricavi e stipendi nei maggiori cinque tornei continentali.



LE STELLE - A pesare di più, ovviamente, sono gli stipendi delle stelle. Nel nostro campionato, che elargisce in media 1,7 milioni di euro annui, spiccano il sontuoso contratto di Cristiano Ronaldo (31 milioni di euro a stagione) e quello dell’ultimo arrivato, Matthijs de Ligt che può vantare un contratto di 7,5 milioni di euro annui di parte fissa (che con i bonus può salire fino a 12). IL RESTO D'EUROPA - Se l’Italia piange gli altri paesi certamente non ridono, la Spagna, con 2,4 milioni di euro di stipendi medi annui sta crescendo vertiginosamente, mentre l’Inghilterra è la regina assoluta in questa categoria: 3,2 milioni di euro in media. Basti pensare che un giocatore come Alexis Sanchez, numero 7 del Manchester United, percepisce 2,2 milioni di euro a settimana. Inoltre, il cileno può vantare un gettone di presenza di 85 mila euro per ogni partita giocata. Non è dunque un caso che gli stipendi dei giocatori abbiano sfondato la quota di 9 miliardi di euro divorando il 60% dei ricavi del calcio. Una tendenza che, se non stoppata, continuerà inesorabilmente a salire.