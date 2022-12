Calciomercato.com ha riproposto una propria intervista realizzata il 10 aprile 2020, dunque in pieno periodo Covid, a Luciano. L'ex dirigente aveva parlato anche della strategia dellasul taglio deglidei giocatori, un tema tornato di grande attualità in questi giorni. Ecco il suo commento: "Questo è un discorso che ognuno fa a casa propria, come crede: la proposta della Lega vale fino a un certo punto. Le società hanno rapporti importanti con i loro giocatori, un dipendente deve rispondere a quello che decide il proprio datore di lavoro. Da questo punto di vista: ognuno decide a casa propria, l'AIC da questo punto di vista non ha voce in capitolo".