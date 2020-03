In queste ore sono tanti i messaggi di complimenti per la Juventus e i suoi calciatori che hanno deciso di tagliarsi lo stipendio per aiutare la società in questo difficile momento. Non si è unito al coro il sito Inter-news.it che anzi diffida dai messaggi ricevuti dalla Juve in queste ore: "Sicuramente nei prossimi giorni il Presidente Steven Zhang farà il punto con il management per discutere della questione - si legge -, ma in questa storia di “eroico” per l’umanità non c’è nulla. Dipende da quanto una società può “sopportare” al crollo del fatturato nel brevissimo periodo, mentre i dipendenti saranno relativamente in ferie. E non c’è bisogno di dare risalto mediatico a qualcosa che non esiste".