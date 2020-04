Dopo la Juventus, anche il Monza prende l'iniziativa sulla questione stipendi. Infatti, il club brianzolo - in cui Silvio Berlusconi e Adriano Galliani stanno provando a riscrivere una nuova epopea - ha annunciato di aver raggiunto un accordo con i propri calciatori per una detrazione del 50% dei compensi per il mese di marzo. La soluzione potrà estendersi anche ai mesi successivi, ma le parti si rincontreranno di volta in volta, per valutare anche in relazione allo stato di emergenza. Un passaggio che resta però fondamentale, anche perché potrebbe dettare la linea di ciò che può succedere in Serie C. Il Monza è primo nel girone A, lo stesso della Juve U23, come da previsioni di inizio stagione: l'obiettivo, infatti, resta la Serie B.