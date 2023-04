Questione di pochi giorni, forse anche di ore, e poi il procuratore federale Giuseppeinvierà allalaa tema. Sotto la lente, come ricorda Tuttosport, sono finiti gli accordi per i pagamenti nelle, quelle condizionate dall'emergenza Covid, con il club bianconero che, secondo gli inquirenti, avrebbe alterato i bilanci; la, inoltre, rileverebbe anche la gravità della redazione dinon consentiti dalle norme federali.Il contenuto dell'imminente notifica, dunque, è decisivo perché aprirà a specifici scenari in termini di eventuali ammende, penalizzazioni e inibizioni, ma anche in quanto alle tempistiche. Dal momento della ricezione dell'avviso di conclusione delle indagini, infatti, l'interessato ha tempo. "Prima che arrivi il deferimento vero e proprio - spiega sempre TS - la Juventus potrebbe anche decidere di avanzare unadi quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria.E potrebbe farlo pure a deferimento avvenuto, purché prima della prima udienza presso il Tribunale Federale, anche se in questo caso la sanzione può essere diminuita solo fino ad un massimo di un terzo di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria". La svolta, dunque, è all'orizzonte.