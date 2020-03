Entra nel vivo la questione stipendi. Come riporta Il Corriere delo Sport, lunedì ci sarà una videoconferenza che si prennuncia bollente. Al tavolo Figc, Leghe e Assocalciatori e tutti partono da direzioni opposte. L'AIC, nella persona del presidente Damiano Tommasi, si è detto disponibile al taglio ma i calciatori non accetterebbero la possibilità dello stop totale dei pagamenti per marzo, aprile e maggio. Molti di loro attendono ancora di ricevere i pagamenti di gennaio e febbraio. Lunedì ci sarà una prima proposta, così Tommasi ha comunicato ai calciatori. Non tutti però sono d'accordo coi tagli.