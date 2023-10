Domani, come scrive Tuttosport, si terrà una nuova udienza per il contenzioso tra Cristianoe lain merito alla quota dinon riconosciuta al portoghese durante il periodo Covid. La situazione potrebbe avere uno sviluppo favorevole al club bianconero, dato che l'attaccante aveva firmato una liberatoria per anticipare il suo ritorno al Manchester United certificando di non avere più nulla da pretendere. Le cose sono andate invece diversamente con Paulo, che ha già ottenuto i circa 3 milioni di euro che avanzava dai bianconeri: per lui, infatti, non c'era stata nessuna liberatoria da sottoscrivere, dal momento che il suo passaggio alla Roma era avvenuto solo una volta che si era svincolato con l'esaurirsi del suo precedente contratto.