Anche la Roma ha ufficializzato il taglio degli stipendi per i propri calciatori. Si tratta di un accordo per il taglio di quattro mensilità, che potranno essere recuperate (non tutte, ma 2,5) nel corso della prossima stagione. Inoltre, i giocatori della società giallorossa si sono assunti la responsabilità di reintegrare le perdite di chi, nel club, ha perso lo stipendio a causa della cassa integrazione. Il modello Juve, quindi, fa "scuola", con tante società che stanno lavorando - o hanno già ufficializzato - il taglio degli stipendi.