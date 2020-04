Secondo quanto riporta Calciomercato.com, anche il Milan si sta preparando ad attuare un taglio agli stipendi di prima squadra e dirigenti. Le trattative, portate avanti in prima persona da Paolo Maldini, potrebbero concludersi a breve, con il capitano Alessio Romagnoli che - come Giorgio Chiellini - è a capo della "delegazione" dei calciatori. Si va quindi verso il taglio di una parte delle mensilità percepite, in attesa e nella speranza, ovviamente, che il campionato di Serie A possa comunque ripartire al più presto.