“Stiamo tornando”, questa l’apertura del Corriere dello Sport, che prosegue: “La Figc insiste per la ripresa. I club pronti a richiamare 500 calciatori per le visite. Gravina punta a una deroga per i test sanitari dal 27 aprile, poi 4 settimane di allenamenti e le partite dal 31 maggio”.



Tuttosport apre invece con: “Date e ritiri, si riparte così. Tutte le ipotesi per la ripresa del calcio, dagli allenamenti al possibile completamento del campionato”.



