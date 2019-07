Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha parlato in un'intervista all'agenzia cinese Xinhua: "Nei prossimi tre o cinque anni, l'Inter continuerà a crescere e punterà obiettivi più alti. Partecipare alla Champions League? Solo facendo parte a questa manifestazione, il valore dei giocatori, del brand e persino la percezione del club tra i tifosi saranno significativamente migliorati. Certo, più difficile sarà la scalata più perseveranti dovremo essere noi, andando per gradi: per i prossimi tre, cinque e dieci anni, dobbiamo muoverci verso l'obiettivo di tornare in cima al mondo".