Il 31 agosto è pieno periodo di inizio stagione, solitamente. Quindi è normale che, in un giorno come questo, si registrino diversi debutti con una nuova maglia. Giocatori acquistati quell'estate che fanno il loro esordio in squadra. Ed ecco che il 31 agosto di due decenni differenti hanno disputato la loro prima gara ufficiale con la Juventus due difensori centrali, uno che ha fatto la storia del club, l'altro che (si spera) la farà: nel 1994 fu la volta di Ciro Ferrara, in uno 0-0 in Coppa Italia contro il Chievo (allora neopromosso in Serie B); l'anno scorso è stato invece il turno di Matthijs De Ligt, nel rocambolesco 4-3 sul Napoli deciso da un'autorete del principale difensore avversario, Koulibaly.