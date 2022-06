Stesso nome, stesso ruolo, destini - probabilmente - diversi. Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella sono in attesa di capire quale maglia indosseranno la prossima stagione. Entrambi di proprietà della Juve, i due giovani puntano a giocare con continuità e possibilmente ad alti livelli, dopo esperienze in prestito rispettivamente alla Cremonese e al Genoa. Come racconta Tuttosport, il piacentino dovrebbe essere aggregato alla prima squadra in ritiro, anche se prima vorrebbe definire la questione relativa al suo rinnovo. Di rientro alla Continassa anche il coetaneo nativo di Segrate, ma nel suo caso la sensazione è che sia solo di passaggio: la Juve, infatti, potrebbe usarlo come contropartita tecnica per altri colpi in mediana. Si parla, per esempio, di un inserimento nella trattativa per arrivare a Fabian Ruiz, anche se il Napoli non è solito impostare questo tipo di operazioni.