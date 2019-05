di Lorenzo Bettoni

E' stato uno dei volti nuovi della Juve di quest'anno. Stephy Mavididi, attaccante inglese della Juventus Under 23 che ha segnato sei gol in 32 presenze in Serie C in questa stagione. Proprio oggi l'attaccante inglese compie 21 anni. Nato a Derby ma già dall'età di 14 anni si trasferisce a Londra dove inizia a giocare con le giovanili dell'Arsenal dove riesce a farsi notare dalle giovanili dei Tre Leoni. Mavididi gioca con le varie Under della Nazionale inglese: Under 17, 18, 19 e 20. Poi il grande passo alla Juventus, dove arriva nella scorsa stagione.



CHI E' MAVIDIDI - Attaccante che fa dell'agilità la sua grande forza. Alto 183 cm ma dotato di una velocità e di un'accelerazione davvero impressionante, Mavididi è stato uno dei colpi più importanti della scorsa estate, la prima nella storia della "Juventus B". Contro la Spal, lo scorso 13 aprile, ha fatto il suo esordio in Serie A giocando 21 minuti allo Stadio Paolo Mazza. Un giorno che l'attaccante inglese non dimenticherà mai, ma non è l'unico del suo anno in bianconero. E' arrivato dall'Arsenal per giocare in Serie C ma ha esordito nella massima divisione e spesso, durante la settimana, si è ritrovato ad allenarsi con i campioni della prima squadra, compreso ovviamente Cristiano Ronaldo. Ora Stephy guarda al futuro con grande, grandissima fiducia dopo il suo primo anno in bianconero.