La Juve sonda Stengs, pupillo della scuderia Raiola, già sulla lista di Paratici. Le sue caratteristiche? Eccole. Come scrive Calciomercato.com, ha classe, personalità, spirito di squadra. Nato ad Amsterdam nel dicembre del 1998, ha legato il suo nome all'AZ Alkmaar fin dall'età di 11 anni. L'esordio in prima squadra risale al 2016, la vera esplosione è arrivata quest'anno, con 5 gol e 8 assist in 24 partite di Eredivisie e con l'esordio con la maglia dell'Olanda. Esterno d'attacco di piede sinistro, è stato paragonato a Robben e Sané (anche per la folta chioma), in realtà ricorda per caratteristiche Bernardo Silva. Meno accelerazione e più fraseggio, grazie a un'ottima tecnica di base.