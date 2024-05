Antonioè uno dei nomi più gettonati per il prossimo mercato allenatori. L'exè stato accostato ae soprattutto Juventus, club dove prima o poi vorrebbe tornare. In un'intervista concessa al giornalista Nicolò Schira, il vice del salentino Cistianha rilasciato delle dichiarazioni a riguardo. Ecco le sue parole.Antonio è un allenatore molto esigente, ma è come gli altri e non diverso nell’interfacciarsi col suo club. Vuole un Super Budget per il mercato? È una falsità! Ha sempre richiesto progetti ambiziosi, non giocatori costosi. L’unico che ha chiesto fortemente negli anni è stato Lukaku che poi è stato venduto al doppio di quanto era stato pagato