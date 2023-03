dell'urna di Nyon non sono stati propriamente benevoli per la Juventus, dato che ai quarti ci sarà loil quale ha buttato fuori l'Arsenal, una delle più accreditate a vincere l'. Ma non è finita qui, perchè in caso di passaggio al turno successivo, Madama dovrà poi vedersela con la vincente di Manchester United e Siviglia.- Ma andando con ordine, bisognerà prestare molta attenzione al club portoghese, che dopo aver eliminato i Gunners crede maggiormente nell'impresa sfiorata nel 2005. A testimoniare in favore dello Sporting ci sono anche i numeri, perchè oltre ad aver avuto la meglio nel doppio confronto con l', furono dilaganti anche nel match dei sedicesimi contro il, dove si imposero con un punteggio complessivo di 5-0. Percorso positivo anche nel campionato portoghese, dove lo Sporting, essendo inoltre reduci da 4 vittorie consecutive, di cui le ultime 3 senza subire neanche una rete.- La stella assoluta della squadra è senza ombra di dubbio il 24enne, abile sia da esterno offensivo nel 3-4-3, o come trequartista in un 3-4-2-1. Nel 2021 ha vinto il titolo della classifica cannonieri con ben 23 centri e nella stagione attuale sta continuando ad incantare, come nella rete realizzata da oltre 50 metri nella sfida di ieri all'Emirates Stadium. Gol che lo proietterà senza ombra di dubbio al centro del prossimo mercato estivo.- Andiamo a vedere quella che è la formazione tipo di Amorim. (3-4-3): Adan; Goncalo Inacio, Coates, Matheus Reis; Bellerin, Ugarte, Pedro Goncalves, Nuno Santos; Edwards, Paulinho, Trincao.- I precedenti sorridono ai bianconeri, che incontrarono i lusitani nel girone di Champions della stagione, quando tra andata e ritorno Madama conquistò bensu 6 a disposione nel doppio confronto.