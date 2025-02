Stellantis, crollano gli utili: -70%. Ed Elkann ora è chiamato a una decisione importante

AFP via Getty Images



Il 2024 si chiude con un netto calo per, che ha comunicato i dati finanziari in una nota ufficiale. L’azienda sottolinea il periodo di transizione avviato dopo l’addio di, avvenuto il 1° dicembre scorso. I ricavi netti si attestano a 156,9 miliardi di euro, segnando una flessione del 17% rispetto ai 189,54 miliardi del 2023. AIl flusso di cassa industriale registra un saldo negativo di 6 miliardi di euro, penalizzato dalla riduzione dei profitti e dagli adeguamenti della produzione, che hanno inciso sul capitale circolante. Il reddito operativo netto si è ridotto dell’84%, fermandosi a 3,687 miliardi di euro, mentre il reddito operativo rettificato, che considera anche costi di ristrutturazione e svalutazioni, è sceso del 64%, toccando quota 8,648 miliardi di euro.Il brand del Tridente ha chiuso il 2024 con un calo dei ricavi del 55,5%, fermandosi a 1,04 miliardi di euro. Le consegne globali sono scese del 57,5%, con appena 11.300 vetture vendute rispetto alle 26.600 del 2023.Stellantis ha confermato che il processo di selezione del nuovo amministratore delegato è "ben avviato" e si concluderà entro la prima metà del 2025. La presentazione ufficiale potrebbe avvenire il 15 aprile, durante l'Assemblea annuale degli azionisti. John Elkann, attuale presidente e guida ad interim del Comitato Esecutivo, ha sottolineato come il 2024 sia stato un anno complesso, ma con alcuni traguardi strategici significativi. Tra questi, l'avvio della produzione delle nuove piattaforme multi-energia Stla e il debutto della Smart Car, con il lancio in Europa delle Citroën C3/ë-C3 e della Fiat Grande Panda.Nel 2024, Stellantis ha consegnato complessivamente 5,526 milioni di veicoli, registrando un calo del 12,4% rispetto ai 6,311 milioni del 2023. La contrazione ha riguardato tutte le principali aree di mercato:La crisi di utili e vendite riporta al centro il futuro degli stabilimenti italiani, con particolare attenzione a Cassino, Melfi, Mirafiori e Pomigliano d’Arco, oltre alla fabbrica di Atessa per i veicoli commerciali. Dal 2021 al maggio 2024, Stellantis ha speso oltre 980 milioni di euro per la cassa integrazione, di cui più di 700 milioni a carico dello Stato italiano.Jean Philippe Imparato, responsabile di Stellantis per l’Europa, ha rassicurato sulle prospettive del comparto industriale italiano, dichiarando lo scorso dicembre che "tutti gli stabilimenti italiani rimarranno attivi" e che dal 2026 la capacità produttiva crescerà grazie ai nuovi modelli.Il Piano Italia prevede investimenti fino al 2032, con 2 miliardi di euro destinati agli impianti per il 2025 e ulteriori 6 miliardi di euro in acquisti da fornitori italiani. Tuttavia, il mercato attende conferme concrete, soprattutto in termini di modelli di grande diffusione che possano rilanciare la produzione e l’occupazione nel Paese.