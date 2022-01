2









Stellantis, la holding di John Elkann, è pronta a restituire con un anno di anticipo il prestito da 6,3 miliardi erogato a marzo 2020 da Intesa Sanpaolo e garantito da Sace. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, con l'azienda che invece non commenta l'indiscrezione. Il prestito - come spiega Calcio e Finanza - era stato garantito nell'ambito dell'operatività di Garanzia Italia (lo strumento messo in campo da Sace per sostenere le imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19, fra le altre misure legate alla pandemia) all'allora Fca Italy, la società di diritto italiana dell'ex gruppo Fca, ora fusosi in Stellantis.