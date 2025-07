C&F - Stellantis, nel primo semestre del 2025 perdite nette per 2,3 miliardi

POOL/AFP via Getty Images

Nel primo semestre del 2025,– il gigante dell'automotive di cui(la holding della famiglia Agnelli-Elkann, che detiene anche la Juventus ) è il principale azionista – ha registrato. È quanto risulta dai dati preliminari diffusi dalla società, che ha inoltre comunicato un utile operativo adjusted di 0,5 miliardi, come riportato da Calcio & Finanza. Il cash flow delle attività industriali è risultato negativo per 2,3 miliardi, mentre il free cash flow industriale è stato negativo per 3 miliardi.

Stellantis, perdita netta di 2,3 miliardi: i motivi

Stellantis ha comunicato che "in assenza di una guidance finanziaria, sospesa dall’azienda il 30 aprile, le previsioni degli analisti finanziari costituiscono attualmente il parametro principale per le aspettative dei mercati. Il fine della divulgazione dei seguenti dati finanziari preliminari relativi al primo semestre 2025 è di colmare la differenza tra le previsioni degli analisti e la performance dell’azienda per il periodo".Stellantis ha indicato vari fattori che hanno avuto "un impatto significativo" sui risultati del primo semestre, compresi i primi effetti dei. In particolare, ci sono stati impatti negativi sull’Aoi (Adjusted operating income) derivanti da costi industriali più elevati, dal mix geografico e di altra natura e dalle variazioni dei tassi di cambio. E un effetto pari a -0,3 miliardi di euro di dazi netti sostenuti e la perdita di produzione già programmata legata all’attuazione del piano di risposta dell’azienda.Come spiega sempre C&F, Stellantis ha anche fatto sapere che nel semestre sono stati registrati circa 3,3 miliardi di euro di oneri netti al lordo delle imposte, principalmente legati ai costi per la cancellazione di programmi e alla svalutazione di piattaforme, all’impatto netto della recente normativa che elimina la sanzione prevista dal regolamento Cafe (Stati Uniti) e alle ristrutturazioni, che sono stati esclusi dall’utile operativo rettificato (Aoi).Tuttavia, indica la società, "la fase iniziale delle azioni intraprese per migliorare le prestazioni e la redditività, con i nuovi prodotti che dovrebbero fornire maggiori benefici nella seconda metà del 2025". Stellantis ha confermato che i risultati finanziari del primo semestre saranno resi noti, come programmato, il 29 luglio e, in quell’occasione, ci sarà una call di commento con il nuovo amministratore delegato, Antonio Filosa, e con il Cfo, Doug Ostermann.