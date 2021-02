"Tutti giocano a calcio, ma non tutti hanno l’opportunità di diventare i migliori della loro generazione. Se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi devi avere talento e attitudine", inizia così il promo Maserati che ha per protagonista un Romelu Lukaku alla guida tra le strade di Milano. La nota casa automobilistica fa parte del gruppo Stellantis, una delle aziende del pacchetto Exor. Una società che fa capo agli Agnelli, dunque, ha come testimonial l'attuale giocatore-simbolo dell'Inter. Maserati ha comunicato di aver scelto Lukaku per la sua mentalità ambiziosa.