Stellantis, approvati i dividendi: per Exor incasso più che dimezzato, tutte le cifre

L’assemblea degli azionisti di, riunita oggi ad Amsterdam sotto la presidenza di, ha approvato il bilancio 2024, chiuso con ricavi netti pari a 156,9 miliardi di euro, il 17% in meno del 2023, con consegne in diminuzione del 12% a livello globale e un utile netto che scende del 70% a 5,5 miliardi di euro. Via libera anche al dividendo di 0,68 euro per azione ordinaria. Elkann, nel suo discorso introduttivo , ha messo in chiaro fin da subito che "il 2024 non è stato un buon anno per Stellantis. I motivi sono stati in parte di nostra competenza, il che ha reso il risultato ancora più deludente", le sue parole in assemblea.

Quanto incassa Exor da Stellantis

I numeri di Stellantis nel 2024

Come scrive Calcio & Finanza, perl'incasso in termini di dividendi sarà più che dimezzato rispetto all’esercizio precedente, con un calo del 56%. La holding della famiglia(che controlla anche la Juventus ) incasserà una cifra maggiore rispetto agli altri soci, in quanto maggiore azionista. Nel dettaglio, Exor possiede infatti 449.410.092 azioni ordinarie di Stellantis, pari al 16,4% del capitale.Spiega ancora C&F: "In particolare, Exor incasseràcome dividendo legato a Stellantis per il 2024, rispetto ai 696 milioni dell’anno precedente. In teoria, quindi, considerando che la cassaforte di famiglia Giovanni Agnelli BV possiede circa il 53% di Exor,, ma bisognerà valutare in seguito se e quanto di questo dividendo dal gruppo automobilistico sarà poi distribuito da Exor".Stellantis ha chiuso il 2024 con ricavi netti pari a 156,9 miliardi di euro, in calo del 17% rispetto al 2023, con consegne consolidate in diminuzione del 12% "per gap temporanei nella gamma prodotti e azioni di riduzione delle scorte ormai completate". L’utile netto è di 5,5 miliardi di euro, in calo del 70%. L’utile operativo rettificato di 8,6 miliardi di euro è diminuito del 64% con un margine Aoi del 5,5%. Il flusso di cassa industriale è stato negativo per 6 miliardi di euro, mentre la liquidità disponibile industriale complessiva si è attestata nel 2024 a 49,5 miliardi di euro, con una posizione finanziaria netta industriale di 15,1 miliardi di euro.