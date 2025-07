Stellantis, crollano le produzioni in Italia: continua la crisi nel settore

Stellantis, calo nella produzione in Italia

Momento non facile per(società di proprietà di Exor, holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla fra le altre anche Ferrari e Juventus), le cui prospettive, già non rosee, sono state superate in senso negativo dalla realtà. E il fronte peggiore è quello delle autovetture.Da quanto emerge dal report semestrale della Fim-Cisl, riportato dall'edizione odierna de Il Sole 24 Ore, tra gennaio e giugno, la produzione complessiva di veicoli - auto e commerciali leggeri -, anno che già aveva toccato minimi storici. sul fronte delle autovetture, crollate del 33,6% a poco meno di 124mila unità. Secondo le stime dei metalmeccanici, il 2025 si chiuderà con circa 440mila veicoli prodotti, sotto la soglia psicologica del mezzo milione.

In più il mercato non va in aiuto di Stellantis, che ha perso oltre l’8% nelle immatricolazioni europee e il 12% in Italia. Per questo, ci dovrà essere una revisione dei piani di Stellantis per l’Italia per tornare a livelli produttivi sostenibili.