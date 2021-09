, la società di cui Exor (famiglia Elkann) è principale azionista come nella Juventus, ha firmato un nuovo importante accordo negli Usa: 258 milioni per acquisire First Investors Financial.Ecco il comunicato: "Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris: STLA) (“Stellantis”) ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di FIFS Holdings Corp., capofila di First Investors Financial Services Group (“First Investors”, o la “Società”), società di finanziamento auto indipendente leader negli Stati Uniti d’America, con una transazione regolata interamente per contanti del valore di circa 285 milioni di dollari, soggetto a rettifica legata alla chiusura di bilancio ed all’esercizio di alcune opzioni, da un gruppo di investitori guidato da Gallatin Point Capital LLC (“Gallatin Point”) che include affiliate di Jacobs Asset Management, LLC". L’obiettivo strategico di Stellantis è quello di creare una propria società finanziaria negli Stati Uniti per sostenere le vendite e capitalizzare pienamente la sua forte posizione di mercato, creando al contempo un valore per i propri azionisti nel lungo termine, lo riporta Calcio&Finanza.