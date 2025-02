Stefano Tacconi ottiene l'alloggio popolare a Milano

La vicenda

Stefano, ex portiere dellae della Nazionale, ha ottenuto un alloggio popolare a Milano dopo aver partecipato a un bando dell'Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale (Aler). La richiesta è stata presentata dalla moglie Laura Speranza, sposata in seconde nozze nel 2011, dopo che Tacconi è stato colpito da un aneurisma cerebrale nell’aprile 2022. Lo riporta Gazzetta.Inizialmente, la famiglia Tacconi aveva ricevuto un'abitazione nell’hinterland milanese, ma successivamente ha potuto cambiarla con un altro alloggio nella periferia sud della città. Il bando si è chiuso il 17 aprile 2023, con la graduatoria pubblicata il 5 maggio. Il contratto per la prima casa è stato stipulato il 7 luglio, ma il 7 settembre la famiglia ha richiesto il cambio, ottenendo il nuovo alloggio il 2 novembre.

Di fronte alle osservazioni sui tempi rapidi del trasferimento, l'Aler ha spiegato che, sebbene di norma i cambi avvengano dopo almeno dodici mesi, è possibile concedere deroghe in caso di aggravamenti medici o altre circostanze documentate.