Un bellissimo regalo di Natale è quello che Stefano Tacconi ha fatto alla sua famiglia e in particolare al figlio Andrea che sulla sua pagina instagram ha postato un video del padre che camminava con tanto di didascalia: "Il miglior regalo". Colpito da emorragia cerebrale, ha ripreso a camminare in ospedale, segno che la terapia sta dando i suoi frutti e quale momento migliore poteva esserci per questo piccolo miracolo di Natale? Auguri a Stefano, Andrea e tutta la famiglia Tacconi.