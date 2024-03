"Stefano Tacconi ora è sicuramente un uomo diverso da quello di due anni fa, diverso da quello di prima. È un uomo che ha conosciuto la sofferenza e che tutt'ora sta lottando. Non ci sono dubbi, questa esperienza mi ha segnato profondamente", così, l'ex portiere della Juventus si è raccontato in un'intervista alla Stampa.il 23 aprile 2022 fu colpito da un'ischemia cerebrale. Dopo due delicati interventi chirurgici e il coma, le dimissioni nel marzo del 2023 e la lunga riabilitazione che continua ancora oggi."Solo un fortissimo male di testa. Poi il buio".CHI HA VISTO PER PRIMO DOPO IL COMA - "Quando mi sono svegliato ho visto per prima mia moglie Laura e i miei figli. Subito ho sentito il calore della loro vicinanza"."Sì, credo in Dio attraverso mia moglie. È molto fedele da sempre di Padre Pio, abbiamo pregato insieme e seguito la sua luce fino a San Giovanni Rotondo dove sono stato ricoverato. Credo anche nel mio angelo custode"."Intanto farei subito a meno di alcol e sigarette, tutte brutte abitudini di cui ora mi sono sbarazzato. Allo stesso tempo ho cancellato molti numeri dalla rubrica del mio telefono, sono quelli delle persone che prima pensavo fossero amici e che ora ho capito essere solo opportunisti. Ringrazio per avere avuto nella vita una seconda possibilità,"Sì, me l'aspettavo. Ma non potevo immaginare di trovarne così in tanti. Ho scoperto anche tramite la mia famiglia che mentre ero in coma, i tifosi con gli striscioni erano sotto la mia finestra, a incitare il mio nome. Tutto questo non lo dimenticherò mai"..TORNARE ALLO STADIO - "Sì, vorrei molto farlo. E ho in programma con mio figlio di andare a vedere Juve-Milan".."Argentinos Juniors-Juve, finale della Coppa Intercontinentale a Tokyo dell’8 dicembre 1985"."Voto Szczesny, è molto affidabile e gioca in una nazionale importante come quella polacca".Dico Vlahovic, perché mi ricorda Pablito (Rossi, ndr)"."Parliamo di due grandi personaggi che hanno fatto la storia dell'Italia. Ho avuto la fortuna di giocare con Vialli in Nazionale e di avere avuto Riva come team manager a Mondiali, Europei e Olimpiadi. Ricordo che Gianluca, nonostante la sua malattia, ha avuto la forza di mandarmi un videomessaggio per dare a me la forza. Spesso riguardo questo video per sentirlo ancora vicino a me"."Mi ritrovo molto in Carnesecchi, perché è spavaldo proprio come lo ero io".