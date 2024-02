L'esordio di Stefanoalnon è stato all'altezza delle aspettative dopo il suo arrivo nell'ultima finestra di mercato. Nel pomeriggio di oggi, il centrocampista ex Juventus e Genoa ha preso parte alla sfida contro la Casertana da titolare, ma il risultato ottenuto non è stato quello sperato.Esordio difficile - Sturaro ha ricevuto un primo cartellino giallo dopo soli 3 minuti di gioco, il che ha influenzato negativamente il resto della partita. Il colpo di grazia è arrivato al minuto 49, quando la sua seconda ammonizione ha portato all'espulsione, lasciando il Catania in dieci per quasi metà partita.Arrivo al Catania - Sturaro è approdato in Sicilia il 17 gennaio, lasciando il Karagumruk, squadra della prima divisione turca, per tornare in Italia e iniziare una nuova avventura in Serie C. La sua esperienza precedente in Turchia ha visto Sturaro totalizzare 11 presenze e 1 gol. Tuttavia, i suoi numeri sono più significativi guardando alle sue esperienze passate in Italia: con il Genoa ha collezionato 106 presenze, segnando 4 gol e fornendo 8 assist, mentre con la Juventus ha giocato 90 partite, segnando 3 gol e realizzando 4 assist.