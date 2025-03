Stefano Pioli può essere il prossimo allenatore della Juventus?

resterà alla guida dellaalmeno fino alla prossima partita contro il Genoa, ma il suo futuro sulla panchina bianconera è tutt'altro che sicuro. La dirigenza sta valutando diverse opzioni per il, nel caso in cui la squadra non mostri segnali di ripresa nelle prossime settimane.Tra i nomi presi in considerazione c'è anche quello di Stefano, attuale allenatore dell'Al Nassr in Arabia Saudita ed ex tecnico del Milan. Pioli, che ha vinto lo scudetto con i rossoneri nel 2022, è considerato un profilo di esperienza e affidabilità, ma non sarebbe la prima scelta della Juventus. Il club bianconero, infatti, starebbe sondando anche altre piste, senza affrettare una decisione.

Al momento, l'obiettivo principale della società è chiudere al meglio la stagione e centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Molto dipenderà dai risultati delle prossime partite e dalle prestazioni della squadra. Se Motta dovesse riuscire a rilanciare la Juve, potrebbe guadagnarsi la conferma, ma la sua posizione resta fragile e in bilico.